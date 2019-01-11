В аварії, яка трапилася сьогодні зранку на Тернопільщині, травмувалися четверо людей

Один чоловік потрапив в реанімацію, ще троє осіб травмувалися внаслідок аварії біля Зборова, яка трапилася сьогодні зранку близько 7:30 год.

ДТП сталося на 8 км автошляху Львів-Тернопіль, поблизу Зборова.

За попередньою інформацією, керманич “Рено Невада” на шляху в бік Тернополя втратив контроль над машиною, яку відкинуло на зустрічну смугу, відтак в’їхав у зустрічний бус. У бусі знаходилися шофер та 5 пасажирів. Вони прямували в Німеччину. Внаслідок аварії найбільше постраждав водій “Рено”, його дружину також забрала “швидка”. З переломами до лікарні забрали і двох членів екіпажу буса.