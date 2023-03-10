Порушники завдали близько 60 тис. грнзбитків, – Тернопільський рибоохороннийпатруль

9 березня 2023 року державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патрулязафіксовано грубе порушення Правил рибальства.

Подія відбулась на водоймі загальногокористування біля с. Мушкатівка Борщівської ОТГ Чортківського району Тернопільської області.

Близько 9 години виявлено чотирьох громадян, які здійснювали вилов риби з човна, забороненим знаряддям лову – сітка ставна у кількості 6 од. Утакий спосіб порушникам вдалось виловити рибу карась сріблястий – 37 екз., загальною вагою – 19,8кг.

Розмір збитків, завданих рибному господарству, становить – 58 497 грн.

На осіб оформлено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень.

Рибу, заборонені знаряддя лову та засоби лову вилучено до рішення суду.

На місце події викликалась СОГ відділення поліції 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміновоповідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95

Довідкова інформація:

Розмір збитків нараховано відповідно до такс, затверджених постановою КМУ від 21.11.2011 № 1209 (із змінами, внесеними згідно з постановоюКМУ від 06.10.2021 № 1039). Збиток за одну незаконно виловлену особину карася сріблястогодоведеться заплатити – 1 581 грн.