У Тернополі затримали закладчика психотропів

Зловмисника взяли на гарячому, коли він в одному з парків в обласному центрі розкладав закладки з психотропною речовиною.

Як з’ясувалося, зловмисник – 18-річний житель Озернянської громади. Ще неповнолітнім він потрапив у поле зору правоохоронців за майновий злочин. Суд покарав його штрафом.

Під час затримання поліцейські вилучили три згортки з кристалічною речовиною. Експертиза встановила, що це особливо небезпечний психотроп “PVP”. У ході слідчо-оперативних заходів було виявлено ще більше десяти місць, де зловмисник залишив закладки.

Затриманому в порядку статті 208 КПК уже оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу – незаконний збут психотропних речовин. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють надходження психотропних речовин та спільників зловмисника.