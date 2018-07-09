Пошкодили неймовірну скульптурну композицію, яку нещодавно встановили біля тернопільського університету

Лише 12 червня біля тернопільського педагогічного університету була встановлена скульптурна композиція «Лісова пісня», виконана студентами спеціальності «Дизайн» ТНПУ ім. В. Гнатюка Павлом Гаврасом та Христиною Конь за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки. А вже на сьогодні нова окраса міста пошкоджена. Як видно на фото, сопілка у руках Лукаша починає сипатись.

Прикро, що навіть місяць неймовірна скульптура не побула цільною.

Фото Тарас Циклиняк