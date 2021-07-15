Пости ДАІ ліквідували: в Україні внесено зміни до ПДР

Народні депутати України підтримали чергові зміни до Правил дорожнього руху. Тепер замість знаку “пост ДАІ” буде “дорожня станція патрульної поліції”, повідомляє UaMotors.

Нововведення визначають дорожню станцію патрульної поліції як ділянку місцевості поблизу проїзної частини дороги, на якій є споруда для перебування поліцейських під час несення служби. Позначатимуть ДСПП дорожнім знаком 6.10.

Окрім цього, змінили обмеження на “Покажчику загальних обмежень швидкості” з 60 до 50 кілометрів за годину в населених пунктах. Слід зазначити, що де факто такі обмеження набрали чинності ще 1 січня 2018 року.