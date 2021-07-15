27-річному тернополянину, якого збив потяг, збирають кошти на реабілітацію

Петрові Кобильнику виповнилося 27 років. Він був завжди усміхнений, дуже любив читати, а вечори проводити з друзями. Та все змінив один день.

Два роки тому стався нещасний випадок – юнак потрапив під потяг. У результаті – травма голови, численні переломи та головне – втрата можливості ходити та розмовляти. Петро вже пройшов безліч етапів лікування та реабілітації, звісно, з підтримкою рідних, пише Тернопіль 1.

Його дівчина Ірина розповіла, що після отримання травми хлопець 2 місяці був у реанімації обласної лікарні, потім три тижні у реанімації 3 міської лікарні. Після того – 3 місяці в реабілітаційному центрі та 9 місяців домашньої реабілітації.

Зараз Петро вдома і його тиждень детально розписаний. З ним постійно займаються фахівці. Реабілітологи слідкують за тонусом тіла, приходять тричі на день. Це для того, щоб не допустити атрофії м’язів.

Як пояснив лікар-реабілітолог Олек Кондратьєв здебільшого займається з хлопцем зранку, аби усі м’язи включилися. Окрім реабілітологів, з Петром працюють і неврологи. Слідкують за розвитком моторики рук та розумової активності. Для цього у тернополянина є багато спеціальних предметів: дошки, букви, іграшки тощо.

Ні на крок від коханого не відходить Ірина. Вона зауважила, за юнаком потрібен постійний догляд, це стосується і прийому ліків, і харчування. Для цього навіть ведуть спеціальні щоденники.

Окрім графіку прийому їжі, Ірина записує всі процедури та прийоми ліків Петра. Це важливо, адже такими записами потім можна поділитися з лікарями, ті в свою чергу знатимуть який курс лікування пройшов хлопець. Останній раз Петро був у лікарні 2 місяці назад. Тоді йому зробили операцію. Тож тепер йому знову потрібна реабілітація.

Після численних занять з фахівцями прогрес є, розповіла Ірина. Тож працювати вдома не припиняють, але цього вже замало.

Щоб результат був ще кращим потрібна довга робота зі спеціалістами, бажано у стінах спеціального центру з цілодобовим наглядом. Всього лиш один день у такому закладі коштує 6 тисяч гривень. Тож рідні Петра Кобильника просять всіх небайдужих відгукнутися та допомогти молодому чоловікові швидше стати на ноги.

Сума потрібна чимала, адже для хорошого результату юнак повинен проходити реабілітацію 3 місяці. Та все ж рідні Петра щиро вірять у те, що він скоро знову почне ходити.

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ОТРИМУВАЧ: Кобильник Петро-Павло Юрійович