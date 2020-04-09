Тернопільський університет допомагає виготовляти захисні щитки для медиків

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя бере участь в ініціативі Тернопільської станції юних техніків і Центру науки Тернополя та допомагає виготовляти засоби індивідуального захисту для медиків, які контактують з хворими на COVID-19.

У процесі виробництва використовують комп’ютерну техніку та застосовують новітні технології. Захисні щитки для медиків друкують на 3D-принтерах.

Керівник гуртка станції юних техніків Володимир Наконечний розповів, як роблять рамку для щитка: «Одна рамочка друкується приблизно одну годину. Це досить такий тривалий процес, тому що пластик плавиться, воно нашаровується товщиною 0,2-0,3 міліметри. Тому на це йде досить часу. А потім до цієї рамочки дочіпляється плівка. Ця плівка буде цим захисним щитком, і тут вже буде дочіплена резинка для кріплення. І можна вже надівати і використовувати».

Юрій Лещишин допомагає виготовляти щитки. Він доцент кафедри біотехнічних систем ТНТУ. Каже, пластику та ламінату, з яких виготовляють захисні щитки, вистачить на 200 штук: «Технічний університет долучиться своїми можливостями до випуску таких щитків. Частину обладнання ми перевеземо сюди, щоб тут зробити невеличкий цех. А решту обладнання, яке знаходиться в лабораторіях і виконує якісь друки для науково- дослідних робіт, у вільний час буде друкувати також такі щитки. Потім ми спільними зусиллями будемо збирати і доставляти медикам».

Співзасновник Центру науки Тернополя Михайло Сиротюк розповів, що щитки медикам надаватимуть безкоштовно.

Докладніше про громадську ініціативу — у сюжеті: