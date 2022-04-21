14:26 | 21.04.2022
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Новини Тернополя 

Потрібні швачки! У Тернополі є робота!

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робота

Працівників потребують швейні підприємства Тернополя та області, а також ті які планують переїхати у Тернопіль із районів військових дій, а це більше півсотні робочих місць із достойною зарплатою.
Якщо Ви вмієте шити, але у Вас не достатньо досвіду, – його можна набути безпосередньо на виробництві.
Заповнити анкету можна за посиланням: https://forms.gle/aqYr6GaWwGJDz68K6
Довідки за телефонами 067 3132283, (0352) 52-74-52 – сектор рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

 
 
 
 

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