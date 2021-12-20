Сильні морози сунуть на Тернопільщину

За прогнозами синоптиків, температурні показники відчутно знизяться на День зимового сонцестояння — 21 грудня. Місцями у краї стовпчики термометрів опускатимуться до 14 градусів морозу.

Тиждень розпочнеться на Тернопільщині з вологої погоди, можливий мокрий сніг з дощем. А з вівторка до регіону зайдуть морози.

“У понеділок похолодання лише торкнеться нас легенько. Заходитимуть поки що невеликі “мінуси”. А вже на День зимового сонцестояння, 21-го грудня, похолодання у більшості областей України досягне вночі -6-14 градусів, а вдень -3-11 градусів! До середини тижня похолодання зміцніє, морози затріщать сильніше, проте вже з п’ятниці знову очікується потепління. Практично повсюди 20-го грудня літатиме невеликий сніг і вже почне хапатися за тротуари та дороги ожеледиця. Втримається рвучкий вітер північно-західного напрямку”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, протягом тижня Тернопільщині спостерігатиметься холодна морозяна погода. Невеликого потепління слід очікувати наступними вихідними.