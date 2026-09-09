У Тернополі водій Hyundai збив бабусю з 7-річним онуком на пішохідному переході

У Тернополі водій автомобіля Hyundai Ioniq збив 7-річного хлопчика та його бабусю. ДТП сталася 8 вересня на вулиці Тарнавського.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася близько 16:15. Водій Hyundai Ioniq рухався вулицею Тарнавського у напрямку проспекту Злуки та допустив наїзд на пішоходів.

На момент ДТП бабуся з онуком переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок аварії обоє потерпілих отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водій, за попередніми даними, був тверезим. Водночас у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває розслідування, під час якого правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.