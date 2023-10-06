Пожежна автодрабина IVECO Magirus: поповнення в арсеналі Тернопільських рятувальників

Тернопіль отримав новий потужний засіб для пожежогасіння – пожежну автодрабину IVECO Magirus, яка обіцяє зробити рятувальну роботу більш ефективною та безпечною. Ця техніка базується на більш ніж 150-річному досвіді Magirus у виробництві надійних пожежних транспортних засобів та обладнання.

Magirus відомий своєю високою якістю та надійністю у виробництві протипожежного обладнання. Автодрабина на базі IVECO Magirus може підійматися до 32 метрів, надаючи рятувальникам можливість здійснювати ліквідацію надзвичайних ситуацій на великих висотах.

Технічні характеристики автодрабини M32L-AS, обладнаної на шасі IVECO FF160E32 включають:

– шасі IVECO FF160E32;

– рятувальну люльку з максимальним навантаженням 400 кг (3-4 особи);

– висоту підйому 30,1 метра;

– дублюючий пульт керування у рятувальній люльці;

– сухотруб діаметром 75 мм.

Ця автодрабина була обладнана сучасним аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням за державні кошти, включаючи пожежні напірні рукави GOLLER&HUMMEL, пересувний пінозмішувальний пристрій Delta Fire, лафетний ствол AWG APF 2,5 з дистанційним керуванням, комбінований акумуляторний гідравлічний інструмент WEBER, пожежні шоломи SICOR, сигнальні ліхтарі EUROBLITZ та інше.

Рятувальники пройшли навчання з експлуатації нової автодрабини в офіційних представників Magirus Group GmBH в Україні – Magirus UA Partner ТОВ «ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ».

Отримання цієї пожежної автодрабини є важливим кроком у підвищенні рятувальних можливостей та забезпеченні надійного захисту життя та майна мешканців Тернополя.