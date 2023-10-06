У Почаєві два чоловіка наробили лиха і не памʼятають навіщо

У ході вжитих заходів поліцейський офіцер громади Юрій Решетило спільно із дільничним офіцером поліції Тетяною Костюк розшукали правопорушників. Це – двоє жителів Почаївської громади, віком 20 та 21 рік. Що стало причиною таких дій – вони пояснити не змогли. Зізналися, що перебували у стані алкогольного сп’яніння. Завдані збитки відшкодували.

Стосовно хлопців поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство). За вказане їм може загрожувати штраф або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.