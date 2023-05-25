Прагнеш здобути новий фах чи підвищити кваліфікацію? Отримай безоплатний ваучер!

Ваучер на навчання видається службою зайнятості деяким категоріям громадян , які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні і мають професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту.

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями сфер ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію чи спеціальність, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну.

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера – не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26840 грн). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно.

Загалом, ваучерами на навчання вже скористалися 605 краян.

Ваучер на навчання – реальний шанс для громадян певних категорій здобути нові професійні знання, а для роботодавців – мати необхідний кваліфікований персонал!