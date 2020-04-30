Працівники швидкої допомоги у Тернополі отримали в квітні зарплату меншу, ніж встановлена мінімальна заробітна плата

Терену» із власних джерел вдалось отримати дані про зарплати працівників швидкої допомоги у Тернополі за квітень 2020. Деякі з них отримують менше, ніж встановлена у цьому році мінімальна заробітна плата.

За останній місяць – квітень – лікарю швидкої допомоги нарахували понад 9 600 грн, із них «чистої» зарплати – понад 7 600 грн. У цю суму входить погодинна оплата – понад 4 000 грн, доплати за шкідливість – понад 1 000 грн, за нічні зміни – понад 900 грн. Із цих коштів із лікаря вирахували майже 2 000 грн податку (майже 150 грн – військовий збір, та понад 1 700 грн – прибутковий податок). Загалом майже 20% із зарплати медпрацівника пішло лише на оплату податків та зборів.

Фельдшеру швидкої допомоги заплатили за квітень понад 4 700 грн, а було нараховано майже 6 000 грн зарплати, із яких погодинна оплата – понад 3 000 гривень, доплати за шкідливість – понад 800 грн, за нічні зміни – понад 600 грн та за роботу у святкові дні – понад 600 грн. У той час на податкові збори пішло більше ніж 1 100 грн: понад 1000 грн – на прибутковий податок, та майже 100 грн – на військовий збір. Як бачимо, понад 25% із заробітної платні фельдшера було витрачено на податки.

Водію швидкої допомоги у Тернополі нарахували понад 7 000 грн зарплати, у цю суму входить погодинна оплата – понад 2 600 грн, доплати за шкідливість – понад 800 грн, за класність – понад 600 грн, за сантранспорт – понад 500 грн, за нічні зміни – понад 700 грн. Також із зарплати вирахували понад 25%, тобто понад 1 400 грн (понад 150 грн – військовий збір, та майже 1300 грн – прибутковий податок). Тобто «на руки» водій отримав не повних 5 600 грн.

Як бачимо, у жодному випадку працівникам швидкої допомоги у Тернополі не нарахували додаткові кошти за контакт із хворими на COVID-19. Нагадаємо, що від початку коронавірусної епідемії у Міністерстві соціальної політики України пообіцяли, що виплачуватимуть медикам, які контактують з інфікованими, 300% доплати за годину такої роботи.

Медсестра Ольга із Тернопільщини у соцмережі розповідає, що подзвонила до бухгалтерії, коли отримала зарплату, і там їй пояснили: 662 грн – це і є її 300% від окладу за те, що працювала з інфікованими коронавірусом. Тільки рахували його по годинах – скільки медсестра була в палаті пацієнта.

– Ми приймали хворих в першу чергу. Я ризикую здоров’ям своєї сім’ї за 600 гривень. Ми всі думали, що це буде 300 процентів від зарплати, – говорить медсестра.

До слова, нині мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 грн, а прожитковий мінімум – 2102 грн, у той час лікар швидкої допомоги отримує заробітну плату близько 7 500 грн, фельдшер – понад 4 700 грн та водій – понад 5 000 грн. Тобто зарплати людей, які щодня ризикують своїм життям, аби врятувати наші життя, особливо зараз, у період пандемії COVID-19, отримують такі мізерні гроші. Тому ніхто не здивується, якщо скоро працівники швидкої допомоги у Тернополі почнуть звільнятись.

Фото «Терену»