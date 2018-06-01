Працівники регіонального сервісного центру МВС  Тернопільщини долучилися до  заходів  Міжнародного дня захисту дітей

Бесіда про важливість отримання знань у навчальних закладах, та як це знадобиться у майбутньому житті, подарунки дітям, такими були заходи працівників регіонального сервісного центру з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, що відзначається у всьому світі 1 червня.

Керівник регіонального сервісного центру МВС в області Святослав Вишневський завітав до учнів Новосільської обласної комунальної спеціальної загально-освітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів що знаходиться в селі Нове Село Підволочиського району де подарував учням початкових класів художню літературу та зазначив, що такі зустрічі дуже важливі, адже це діти яким необхідно приділяти особливу увагу. Також до сервісного центру завітали учні цього інтернату де працівники сервісного центру розповіли про важливість знань правил дорожнього руху, дотримання правил безпечної поведінки на дорозі, порядок отримання посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів та провели екскурсію визначними місцями міста .

Вже доброю традицією для працівників сервісних центрів області є здача крові у порятунок життя підростаючого покоління. Наші працівники щороку здають кров для онкохворих дітей, та дітей які отримали поранення під час дорожньо-транспортних пригод, і сьогодні ми продовжуємо цю добру справу – зазначає виконуючий обов’язки начальника регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області Святослав Вишневський.