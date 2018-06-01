Тернопільщина готується до Загальнонаціональної прощі у Зарваниці, приуроченій 1030-літтю хрещення Русі-України та молитві за мир і цілісність. Відбудеться вона протягом 14-15 липня у Марійському духовному центрі.

Планується, що проща об’єднає близько 100 тисяч християн не лише з усієї України, а й з різних куточків світу. Про це під час наради зазначив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

«Загальнонаціональна проща у Зарваниці є однією з найчисельніших, тому цього року ми також очікуємо багато паломників. Для нас важливо, щоб проща об’єднала довкола себе якомога більше людей зі всієї України. Хто причетний до організації прощі, має докласти максимум зусиль, щоб забезпечити високий рівень її проведення», – зауважив Степан Барна.

За словами архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, усі прощі у Зарваниці відбуваються на найвищому рівні і слава про це святе місце розійшлася по всьому світу: «Зарваниця належить до 20-ти найбільших відпустових місць. Цього року паломники об’єднаються у спільній молитві та прославлятимуть Бога. Дуже хочу, щоб усі, хто прибудуть на прощу, освятилися там, стали більше любити Бога і більше робити добра».

Під час проведення прощі буде забезпечено дотримання громадського порядку, а також відбуватиметься супровід пішої колони прочан. Присутні обговорили питання водопостачання, пожежної безпеки, охорони, надання медичних послуг, ремонту доріг тощо. За підсумками наради голова обласної державної адміністрації дав відповідні доручення.

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