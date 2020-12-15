Працюючи на пекарні тістомісом, 26-річний житель Тернопільщини вкрав 27 мішків борошна

Поліцейські Борщівщини викрили зловмисника, котрий упродовж листопада обкрадав пекарню у селищі Скала-Подільська

Працюючи на пекарні тістомісом, 26-річний житель села Цигани привласнив 27 мішків борошна. Частину краденого поліцейські вилучили.

До співробітників Борщівського відділення поліції із заявою про крадіжку борошна з пекарні, що у селищі Скала-Подільська, звернувся керівник підприємства. З’ясувалося, хтось таємно викрадав з цеху муку впродовж листопада. Загалом зникло 27 мішків.

У ході оперативних заходів правоохоронцям вдалося встановити особу крадія. Як з’ясувалося, привласнював мішки з борошном один із співробітників пекарні. 26-річний житель села Цигани, у вечірній час, коли нікого з керівництва вже не було на місці, виносив з цеху то п’ять, то три, то мішок муки.

-З’ясувалося, що зловмисник продавав борошно знайомим, обманюючи, що товар йому дають в рахунок зарплати, – розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – Загалом задокументовано дев’ять фактів крадіжок. Чи знали покупці, що мука крадена – ще з’ясовуємо.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 ККУ. Триває слідство.