Під подушку: що подарувати на День святого Миколая в цьому році

Зимові свята наближаються, а vogue.ua продовжує складати списки подарунків для будь-якого приводу. Цього разу пропонуємо звернути увагу на корисні предмети, які легко помістяться під подушкою, адже День святого Миколая зовсім близько.

“Велика різдвяна книжка” Надійки Гербіш і Ярослава Грицака

“Велика різдвяна книжка” Надійки Гербіш і Ярослава Грицака

“Велика різдвяна книжка” — унікальний збірник есе від нового українського видавництва “Портал”, над яким працювали доктор історичних наук Ярослав Грицак та письменниця і перекладачка Надійка Гербіш. Основою книги стали 33 есе, присвячені історії Різдва. Книга наповнена важливими історіями про свято, які зацікавлять читача будь-якого віку: від символіки та особливостей святкування Різдва в різні періоди до історії виникнення адвент-календаря. Неймовірної краси ілюстрації і легка манера оповіді сподобаються і дорослим, і дітям.

Щоденник Cartier

Сет із трьох записників Cartier

День святого Миколая святкують 19 грудня, і це вдалий час, щоб скласти список бажань на 2021 рік і запланувати кілька цікавих завдань на січень. Хороший щоденник, який прослужить цілий рік, стане чудовим подарунком для тих, хто любить систематизувати свої ідеї на папері і втілювати їх у реальність. Придивіться до записників Cartier, які мають розкішний вигляд, а також кілька варіантів обкладинок і форматів.

Колекція ефірних олій doTERRA

Серія ефірних олій doTERRA. Photo: @doterra

Є сміливі заяви про те, що систематичне використання ефірних олій зміцнює організм, від психоемоційного стану до суглобів і м’язів. Одним із лідерів у виробництві ефірних олій є американська компанія doTerra, відома завдяки натуральним складам своїх олій і активній благодійній діяльності, що підтримує мільйони людей по всьому світу. Щоб стати частиною цієї спільноти, досить спробувати продукти компанії. Кажуть, що добрі справи починаються з нас самих. Отже, і флакон ефірної олії не буде зайвим у домі.

Пляшка для води Stojo, яка складається

Пляшки для води Stojo, що складаються. Photo: @stojo.ua

У 2020 році поняття сталого розвитку істотно розширило свою практичну сферу впливу: тепер ми не тільки використовуємо торбинки і не купуємо нових речей без зайвої потреби, а й активно вчимося повторно використовувати вже існуючі ресурси. Кроком до комфортного усвідомленого існування може стати запас необхідних побутових предметів, які зручно брати з собою, на кшталт пляшки Stojo, яка легко складається в гармошку і поміщається в кишеню. Така річ придасться у спортивному залі, поході, спекотного літа і в кав’ярні, коли захочеться взяти свіжовичавлений сік або лимонад із собою.

Домашні капці Sleeper

Капці Lulu Shearling Slippers, Slipper

Чи варто говорити про те, що коли ноги в теплі, світ навколо здається приємнішим? Мінімалістичні, затишні і м’які капці створять настрій і зроблять комфортнішими робочі домашні будні. До того ж, такий подарунок відзначається додатковою практичністю, адже капці Sleeper можна носити як удома, так і на вулиці. Але, звісно, виходити в них за межі будинку краще у теплі і сухі дні.

Набір тарілок Gunia Project x Milk Kids

Набір тарілок Gunia Project

Домашні предмети декору і красивий посуд ще ніколи не були такими затребуваними. Проте при виборі речей, хай то буде світильник чи глиняний кухоль, ми все більше уваги приділяємо походженню і автентиці продукту, щоб нова річ не тільки радувала око, а й дарувала душевне тепло. Якщо ви поділяєте цінності усвідомленого споживання, сімейного щастя і екологічності, то зверніть увагу на зимову капсулу дитячого посуду від Gunia Project для Milk Kids. Частиною капсули стали милі розписані вручну тарілки у формі сердець із зображенням добрих і злегка “мультяшних” тварин: жирафа, ведмедика і тигра.

Джерело: VOGUE