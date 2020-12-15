В облдержадміністрації підсумували результати перевірки лікарень області, які беруть участь у лікуванні хворих на COVID-19. Передумовою рішення щодо проведення моніторингу послужив прецедент в сусідній області, коли через відсутність світла в лікарні померли пацієнти підключені до ШВЛ. В додаток до цієї обставини непростою була ситуація, коли два тижні тому в 5 районах Тернопільщини відключили світло. Завдяки оперативній реакції влади, лікарів та допомоги ДСНС вдалося уникнути жертв.

Мобільна група мала на меті перевірити готовність медзакладів надавати допомогу пацієнтам хворим на коронавірус. До усіх лікарень, які мають пацієнтів з COVID-19, повинен бути підключений кисень. А електрогенератори, у разі відключення світла, повинні забезпечувати безперебійну експлуатацію кисневих станцій та балонів.

«Всі лікарні, які беруть участь у лікуванні коронавірусу, забезпечені на 80% ліжками з підключенням до кисню. А в резерві є ще близько тисячі ліжок. На цей час на Тернопільщині зайнято 33.4% ліжкомісць, відведених для хворих на COVID-19.Тобто резерв є, але ми й далі працюємо над тим, щоб збільшити відсоток ліжок для надання допомоги хворим з коронавірусом», – зазначив голова облдержадміністрації Володимир Труш.

До складу комісії увійшли представники управління охорони здоров’я райдержадміністрацій, виконкомів міст обласного значення та Держпраці. ОДА, капітального будівництва, Держаудитслужби, управління Держпраці. Представники комісії перевірили підключення систем подачі кисню до ліжок у відповідних відділеннях та умови експлуатації кисневих балонів.

«Перевірка мала на меті: перше – це забезпеченість киснем ліжок, як централізованим постачанням кисню, так і концентраторами. Друге – наявність генератора, виплата заробітної плати медичним працівникам, що працюють з хворими на коронавірус у розмірі 300% та страхування медичних працівників», – повідомила начальниця управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Ольга Ярмоленко.

В свою чергу в.о. генерального директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Чайчук додала, що ситуація з забезпеченням лікарень киснем в області задовільна. Лише в Козівській та Бережанській районній лікарні є проблеми з підключенням, але їх мають виправити в найближчий тиждень. Комісія зафіксувала інші незначні недопрацювання, але керівники лікувальних закладів оперативно їх усували.

Додамо, що резерви індивідуального захисту у лікарнях області достатні – запасів вистачає на місяць, як це вимагають протоколи МОЗ.