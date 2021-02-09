Правоохоронці Тернопільщини розслідують зловживання Тернопільміськгазу

Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за фактом зловживань службових осіб Тернопільміськгазу.

Як стало відомо, за матеріалами Управління СБ України в Тернопільській області відомості щодо кримінального правопорушення за ч.3. ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПрАТ «Тернопільміськгаз» своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групи осіб, були внесені Тернопільською місцевою прокураторою в ЄРДР.

Нагадаємо, що Тернопільміськгаз знаходиться на межі банкрутства. Рахунки підприємства арештовані. За інформацією з Єдиного реєстру боржників відкрито щонайменше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з підприємства, а борги сягають майже мільярда гривень.

Постає логічне питання: чи в змозі підприємство забезпечити надійне та безаварійне газопостачання тернополянам. Тож правоохоронці відреагували на загрозу безпеки для містян та порушили кримінальне впровадження проти службових осіб компанії, під чиїм керівництвом газове господарство Тернополя опинилося в такій ситуації.

Нагадаємо, що з січня 2021 року тариф на розподіл газу для тернополян збільшився майже втричі. Саме час навести лад, щоб гроші у платіжках, які оплачують тернополяни, йшли за призначенням, а не в кишені приватних осіб.