Десятикласниця Настя Салюк написала та випустила першу авторську книгу про те, як здійснювати мрії, про поїздку в Париж, про те, які емоції та враження пережила юна школярка. Перший тираж розібрали, як гарячі пиріжки.

Існує думка, що безталанних дітей не буває. Обдарованість – це дар Божий, який потребує багаторічної кропіткої праці від самих дітей. Все залежить від того, в яких умовах вони зростають, виховуються, передусім – у своїх сім’ях, наскільки уважні до дитячих здібностей їх батьки, вихователі, вчителі.

Саме про таку обдаровану, унікальну, розумну юну особистість ми хочемо вам розповісти. Знайомтесь, це — Настя Салюк. На перший погляд, звичайна дівчина, яка навчається в 10 класі ЗОШ №14.

Насте, як ти можеш охарактеризувати себе у трьох словах?



– Наполеглива, мрійлива, відповідальна. Я б використала такі слова для опису свого характеру

ЇЇ прагнення стати успішною леді, досягати нових висот, відмінно навчатися, бути цілеспрямованою, рішучою, щоб в майбутньому стати професіоналом в своїй улюбленій професії, викликають бажання в нас, дорослих, брати приклад з юної дівчини. Та які дії потрібно робити, аби досягати своїх цілей та здійснювати мрії?

Найбільше Настя любить рідну мову та літературу. Вона бере участь у різноманітних міських, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах з української мови та літератури та посідає призові місця. Нею пишаються всі: однокласники, друзі, вчителі, батьки. Вона є великою гордістю в своїй рідній школі. Крім того, Настя пише вірші, любить танцювати та багато читати.

Як вважає дівчина, одним з її найважливіших досягнень в житті є вихід в світ першої авторської книги «Коханий Париж. За крок до мрії». Перший тираж якої розійшовся, як гарячі пиріжки.

Насте, що саме надихнуло тебе написати свою першу книгу?



– Я з дитинства несвідомо мріяла про власну книжку. Завжди читала, із захопленням спостерігаючи за ходом думок автора. Натхнення знайшла 2 роки тому в Парижі, і воно не відпускає мене дотепер. Власне, Париж і надихнув на написання першої ластівки.





Про що твоя книга? Що стало основою твого сюжету?



Моя книга — це історія про здійснення мрії — про подорож у Париж. Проте я виділяю дві сюжетні лінії у своєму творі : перша — це уся буденність, якщо так можна сказати, самої подорожі, а друга — усі почуття, емоції, мрії, страхи і хвилювання, що огортали мене тоді і, зрештою, огортають і досі.





– Чи плануєш поєднувати майбутню професію з письменницькою діяльністю? Чи це буде як хобі?



Я вважаю, що вже частково поєднала життя з письменництвом. Планую і надалі розвиватися у цій сфері, для вступу хочу обрати факультет української філології. Мені це цікаво, я бачу себе у цій справі і справді відчуваю, що це моє.



Насте, порадь, будь ласка, своїм одноліткам, що потрібно робити, аби досягати поставлених цілей, і щоб мрії збувались.



Потрібно мріяти! Як би це банально не звучало. Мріяти і, звісно, робити все можливе для втілення цієї мрії. Потрібно вміти відрізняти мрії від цілей і вміти ставити пріоритети. Особисто я щиро вірю, що коли справді чогось хочеш, то не існує ніяких перешкод. Мрійте! Адже лише мрії можуть привести нас до щастя!

Про те, хто і що допомагає юній школярці бути такою цілеспрямованою, рішучою, активною дівчинкою, ми запитали в батьків Насті: батька п.Ігора та мами п.Юлії :

Пані Юлю, як ви підтримуєте свою дитину?



– Настуся завжди дуже відповідально ставиться до всього, за що береться. Особливо це стосується навчання, олімпіад та різноманітних учнівських конкурсів. На нашу думку, навіть занадто відповідально. Заставляти чи додатково заохочувати немає потреби. Але ми бачимо, як важко вона працює задля досягнення своєї мети і вважаємо, що така праця заслуговує на винагороду і з боку нас, батьків. Тому за її старання намагаємося відплатити якоюсь чи то похвалою, чи обіцянкою (яку потім завжди виконуємо, оскільки в Настусі дуже добра пам‘ять).



Пане Ігоре, порадьте, будь ласка, іншим батькам, що робити, аби їхні діти стали в майбутньому успішними та щасливими особистостями.



– Ми не вважаємо, що маємо право давати будь-кому подібні поради. Але, на нашу думку, щоб дитина була успішною та щасливою, потрібно їй дозволити бути собою, радіти з нею кожній, навіть маленькій, перемозі і підтримувати при невдачах.

Успіхів, натхнення в усіх починаннях Вам та юній письменниці!!!!!

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