Православна церква України дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня

Православна церква України дозволила єпархіям у 2022 році проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня.

Згідно з повідомленням, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, було ухвалене рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”.

Церква каже, що взяла до уваги численні запити та враховала дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві.

“Передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України) вирішив:

Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту”.