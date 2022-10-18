20:09 | 18.10.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі призупинено надання біометричних паспортів

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Із технічних причин в Управлінні ДМС у Тернопільській області тимчасово призупинено надання адміністративних послуг щодо оформлення паспортних документів з безконтактним електронним носієм.

Водночас надаються послуги:⤵️
🔹продовження до 5 років терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
🔸вклеювання фото дітей від 0 до 18 років до паспортів громадянина України для виїзду за кордон батьків.
✅Відтак, жителів м.Тернопіль для отримання адміністративних послуг щодо оформлення паспортних документів з безконтактним електронним носієм просимо звертатись до📍Тернопільського відділу №1 (м.Тернопіль, вул.С.Коновальця,6) або📍Тернопільського відділу № 2 (м. Тернопіль, вул.Степова, 45).

Про відновлення повноцінної роботи Управління ДМС у Тернопільській області буде додатково повідомлено .

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