Археологи знайшли на Тернопільщині поселення трипільців

На території замку у селі Підзамочок Бучацького району Тернопільської області під час археологічних розкопок, які тривали від 27 по 30 липня, знайшли поселення трипільської культури. Зокрема знайшли піч, багато залишків перепаленої глини, кераміки та тонкостінних кубків

Про це інформує кореспондентка “Еспресо.Захід”.

Це вже не вперше трипільські поселення викопують на Тернопільщині. Зокрема, ще в 1956 році археолог Ігор Свєшніков відкрив трипільське поселення біля села Зеленче у Теребовлянському районі – одне з перших на Західній Україні. Але тільки в ХХІ столітті з’ясували, що йдеться не просто про поселення, а про поселення-гігант, що мало розміри понад 5 гектарів. Раніше схожі знаходили тільки на Побужжі та Подніпров’ї.

Як прокоментував “Еспресо.Захід” археолог, доктор історичних наук Микола Бандрівський, кожен дослідник у свій археологічній практиці постійно натикається на різночасові поселення, у тому числі на трипільські. На Тернопільщині практично немає пам’яток раннього Трипілля, яке датується другою половиною VІ-го – V тисячоліттям до народження Христа, але зате на цих теренах археологи постійно знаходять щось із середнього етапу розвитку цієї культури.

Варто нагадати, що трипільська культура є однією з основних давньоземлеробських культур мідної доби і що трипільські племена займали простори Південносхідної Європи від Дніпра до Карпат, від південної Волині до Чорного моря та Балканського півострова. Під час свого найбільшого розквіту (наприкінці середнього етапу) населення на всій території трипільської культури, за різними оцінками, становило від 400 тисяч до 2 мільйонів осіб.