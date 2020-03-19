У Тернополі відкрили благодійні рахунки для боротьби з коронавірусом

У ТЕРНОПОЛІ ДІЮТЬ БЛАГОДІЙНІ РАХУНКИ, НА ЯКІ МОЖНА ПЕРЕРАХУВАТИ КОШТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

‼️Щоб перерахувати благодійні внески для реалізації заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, використовуйте наступні реквізити:

🔷🔷КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

код ЄДРПОУ 02001297

р/р UA673387830000026009055120171

в АТ КБ “ПриватБанк”

МФО 338783

р/р UA963003460000026001023887801

в АТ “Альфа-Банк”

МФО 300346

🔷🔷КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»

46027,м.Тернопіль

вул.Волинська, 40

ЄДРПОУ 05497361 МФО 338783

р/рUA80338730000026006055115383

ПАТ КБ “Приватбанк” 🔷🔷КНП «Міська комунальна лікарня №3»

46027,м.Тернопіль

вул.Волинська, 40

ЄДРПОУ 02001334 МФО 338783

р/рUA80338730000026006055115383

ПАТ КБ “Приватбанк” 🔷🔷КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

46027,м.Тернопіль

вул. Клінічна, 1

ЄДРПОУ 4528442 МФО 338783

р/р 733005280000026003455064797

Акціонерне товариство «ОТП Банк»