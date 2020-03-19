У Тернополі відкрили благодійні рахунки для боротьби з коронавірусом
У ТЕРНОПОЛІ ДІЮТЬ БЛАГОДІЙНІ РАХУНКИ, НА ЯКІ МОЖНА ПЕРЕРАХУВАТИ КОШТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ
‼️Щоб перерахувати благодійні внески для реалізації заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, використовуйте наступні реквізити:
🔷🔷КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
код ЄДРПОУ 02001297
р/р UA673387830000026009055120171
в АТ КБ “ПриватБанк”
МФО 338783
р/р UA963003460000026001023887801
в АТ “Альфа-Банк”
МФО 300346
🔷🔷КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»
46027,м.Тернопіль
вул.Волинська, 40
ЄДРПОУ 05497361 МФО 338783
р/рUA80338730000026006055115383
ПАТ КБ “Приватбанк”
🔷🔷КНП «Міська комунальна лікарня №3»
46027,м.Тернопіль
вул.Волинська, 40
ЄДРПОУ 02001334 МФО 338783
р/рUA80338730000026006055115383
ПАТ КБ “Приватбанк”
🔷🔷КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»
46027,м.Тернопіль
вул. Клінічна, 1
ЄДРПОУ 4528442 МФО 338783
р/р 733005280000026003455064797
Акціонерне товариство «ОТП Банк»