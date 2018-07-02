Універсальні спортивні майданчики у Тернополі вже підлягають ремонту

У 2014 році, при початку встановлення по місту універсальних спортивних майданчиків використали дешевшу і як тепер виявилося непридатну для огородження майданчиків зварну сітку. Про це у мережі Фейсбук пише депутат міської ради Назар Зелінка.

Зараз на майданчиках вже встановлюють плетену сітку типу «рабиця», яка не руйнується та не є такою шумною.

За словами депутата, на спортивному майданчику на Вербицького, 6 огорожа практично знищена, причому що минулої осені на його звернення огорожу «капітально відремонтували», але дана сітка непридатна для огородження спортивних майданчиків, її ремонт дає лише короткостроковий ефект. Окрім нестерпного шуму, відсутність окремих секцій огорожі несе небезпеку для дітей на дитячому майданчику, що поруч.

Я вже звернувся до управління сім’ї, молоді та спорту, щоб у найкоротші терміни управління або фірма-підрядник в рамках гарантії замінили огорожу на придатну для майданчиків сітку типу «рабиця», – пише Назар Зелінка.