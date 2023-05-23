Представившись працівником банку, шахрай видурив у жительки Тернополя 30 тисяч гривень

Поліцейські вживають заходів з метою встановлення особи зловмисника та притягнення його до кримінальної відповідальності.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа незаконно списала з її банківської картки 30 000 гривень

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником банку та повідомив, що з її картки намагаються здійснити оплату за планшет. Жінка сказала, що нічого не замовляла. Щоб відмінити трансакцію, співрозмовник попросив жінку продиктувати йому номер її банківської картки та інші дані. Потерпіла надала зловмиснику усю конфіденційну інформацію. Як наслідок, з її кредитної картки зняли гроші.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Працівники поліції вкотре радять жителям області бути обережними. Не надто довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців через мобільний телефон, перевіряйте її. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Також не варто робити будь-які операції з карткою по телефону, краще особисто піти у банк.

Якщо у вашій слухавці пролунало: «Я – співробітник банку, надайте мені персональні дані вашої картки» – відразу звертайтесь у найближчий відділ поліції.