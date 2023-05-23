У Тернополі чоловік забув, де залишив автомобіль та звернувся до поліції

Учора, близько 22-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловік пояснив, що невідомі особи викрали його автомобіль Nissan зі стоянки на вулиці Йосипа Сліпого.



Патрульні, переглянувши відео з камер спостереження, з’ясували, що заявник самостійно перепаркував автівку на вулицю Богдана Хмельницького.



Охоронці порядку склали на заявника постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП за свідомо неправдивий виклик поліції.



Крім того, близько 2-ї години ночі, патрулюючи на вулиці Вояків дивізії “Галичина”, інспектори знову виявили вищевказаний автомобіль, який перебував на вулиці під час дії комендантської години. Інспектори зупинили автівку та, спілкуючись з водієм, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат проведеного огляду виявився позитивним, прилад Драгер зафіксував 1,04 проміле алкоголю в крові водія.

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