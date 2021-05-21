Предстоятель Епіфаній у Тернополі освятив дзвони кафедрального собору святих Костянтина та Єлени

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 20 травня 2021 року в Тернополі звершив чин освячення дзвонів кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени. Про це повідомляє прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

За богослужінням також молилися архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, капелани, запрошене духовенство, віряни, представники місцевої влади та меценати.

Предстоятель помісної Української Православної Церкви після освячення дзвонів звернувся до присутніх із архіпастирським словом.

“Кожного разу, прибуваючи до Тернополя, ми бачимо, як храм святих Костянтина та Єлени будується і зростає. Вірю, що й наступні роки ми також будемо радіти з того, що ці дзвони, які сьогодні освятили, будуть підняті. Відтак вони надихатимуть і відганятимуть всяке зло від нашого життя”, – зокрема сказав Предстоятель.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній висловив вдячність архієпископу Тернопільському і Кременецькому Нестору, а також усім тим добродіям, які долучаються до розбудови храму, який є осердям Тернопільської єпархії.

“І якщо кожна єпархія буде розбудовуватися, то й наша помісна Українська Православна Церква також зміцнюватиметься, утверджуватиметься й буде надійною духовною основою нашої держави”, – зазначив Предстоятель.