У Тернополі Митрополит Єпіфаній зустрівся з Арсенком та Максимчиком, які хворі на рідкісну недугу

У Тернополі Митрополит Епіфаній зустрівся з Арсенком Борисом та Максимчиком Антонишиним, хворими на рідкісну недугу, спінально-м’язову атрофію, а також з їхніми батьками.

Ще кілька років тому діагноз «спінально-м’язова атрофія» ставав вироком, та, дякувати Богу, людство винайшло ліки, що рятують життя. Зараз обидві сім’ї збирають кошти на вартісне лікування – понад 2 мільйони доларів. Сума видається непідйомною для пересічної тернопільської родини. Але те, що здається неможливим людині, є можливим для Господа, – каже Митрополит .