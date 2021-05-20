У Тернополі Митрополит Єпіфаній зустрівся з Арсенком та Максимчиком, які хворі на рідкісну недугу
У Тернополі Митрополит Епіфаній зустрівся з Арсенком Борисом та Максимчиком Антонишиним, хворими на рідкісну недугу, спінально-м’язову атрофію, а також з їхніми батьками.
Ще кілька років тому діагноз «спінально-м’язова атрофія» ставав вироком, та, дякувати Богу, людство винайшло ліки, що рятують життя. Зараз обидві сім’ї збирають кошти на вартісне лікування – понад 2 мільйони доларів. Сума видається непідйомною для пересічної тернопільської родини. Але те, що здається неможливим людині, є можливим для Господа, – каже Митрополит .
- Після Свого Вознесіння Господь не полишив нас, і щоденно ми стаємо свідками Його чудес. Бог посилає Свою допомогу зокрема і через інших людей. Кожен із нас може стати Його рукою, що принесе порятунок нужденному.
Завтра ввечері у храмі Різдва Пресвятої Богородиці будуть молитися за здоров’я, Боже благословіння діткам зі спінально-м’язовою атрофією, яких є 300 в Україні. А в суботу, після Божественної літургії у Свято-Троїцькому духовному центрі в Тернополі, відбудеться благодійний ярмарок, кошти з якого передадуть батькам Арсенія та Максима.
- Молімося разом за всіх хворих діток та допомагаймо їм у межах своїх сил і можливостей. Один у полі не воїн. Але якщо ми разом, якщо маємо допомогу і благословення Боже – ми можемо багато.