Президент БК «Тернопіль» очолив львівських податківців

Начальником головного управління Державної податкової служби у Львівській області призначили тернополянина Ігоря Комендата.

Відповідний наказ 24 червня підписав голова ДПС України, вже наступного дня нового керівника представили колективу податкової Львівщини.

44-річний Ігор Комендат народився у місті Костопіль Рівненської області. У 1997 році закінчив Тернопільську академію народного господарства. За освітою – економіст-правознавець. Проживає у місті Тернополі. Із жовтня 2014-го по вересень 2019 року очолював ГУ ДФС у Тернопільській області.

Ігор Юліанович має два великих захоплення – баскетбол і колекціонування. Він збирає повні пачки цигарок марки «Camel». А щодо баскетболу, то є президентом БК «Тернопіль» та головою Федерації баскетболу Тернопільської області.