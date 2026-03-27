У небі з’явилася ще одна зірка, – на війні загинув захисник Петро Стечишин з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Стечишин Петро Володимирович загинув у Харківській області під час виконання бойового завдання. Воїн вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року. Повіломляють в тернопільській міській раді.

Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна памʼять і слава захиснику України!