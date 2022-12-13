18:40 | 13.12.2022
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Новини Тернополя 

Тернопільські патрульні долучилися до здачі крові

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Кожна людина, яка здає кров та її компоненти, автоматично стає героєм, бо рятує чиєсь життя. Долучайтесь до донації разом з нами. Ставайте героями для тих, хто цього потребує.

Донорство під час війни стало ще однією лінією оборони. В реаліях сьогодення, кожен українець робить все від нього залежне задля збереження життя наших бійців. Крім того, не забуваймо й про цивільних, які нагально потребують донорської крові.

Інспектори своїм прикладом закликають інших долучитися до такої важливої та благородної справи.

Об’єднуємося заради України й допомагаємо одне одному: здай кров — врятуй життя!

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