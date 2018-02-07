Про порушення своїх прав при зйомці скандальної програми заявив працівник з Тернопільщини

Василь Джмелик, який працює у відділенні «Тернопільський м’ясокомбінат» ПАП «Агропродсервіс», написав заяву про порушення своїх прав.

Заяву відправлено на телеканал 1+1 та на програму «Інспектор. Міста».

Чоловік запевняє, що проти власної волі та бажання став одним з героїв чергової програми «Інспектор. Міста», зйомки якої прихованою камерою в невідомий для нього час проходили, в тому числі, на території відділення «Тернопільський м’ясокомбінат» ПАП «Агропродсервіс».

Про те, що він став героєм програми дізнався з анонсів програми на телебаченні та в Інтернеті.

На думку заявника, знімальна група (особа) порушила ст. 32 Конституції України, Закон України «Про інформацію», частину 1 статті 307 Цивільного Кодексу України, частину 1 статті 308, частину 3 статті 273, статтю 275 цього ж Кодексу,

«Я не є публічною особою, а за місцем моєї роботи не є ні посадовою, ні уповноваженою особою. Тому вважаю, що моє право на приватне життя порушене». – йдеться у заяві.

У відповідності до статті 16 Цивільного Кодексу України, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, та відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Тому чоловік вимагає невідкладно вчинити дії, які відновлять порушене знімальною групою (особою) його право на приватне життя та не допускати таких і подібних порушень в майбутньому.

«Я не даю свого дозволу на оприлюднення зйомок, які проводилися прихованою камерою в невідомий для мене час проти моєї волі та бажання на території відділення «Тернопільський м’ясокомбінат» ПАП «Агропродсервіс». – завершує заяву пан Джмелик.

Такі самі заяви щодо не надання дозволу на участь у програмі написали також ще троє інших працівників.