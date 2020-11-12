Про що повідав «гірський козел» з розкопок кургану на Тернопільщині

На другому фото – перський ритон (чаша для пиття або возливання) 6 ст. до нар. Хр. із зображенням передньої частини гірського козла, знайдений в Ірані поблизу столиці тогочасної Перської імперії, міста Сузи. На верхньому фото – золота платівка, теж, у вигляді гірського козла з підкуленими під живіт ногами (але, повнофігурна) з кургану другої половини 7 ст. до нар. Хр. біля с.Коцюбинчики Чортківського району Тернопільської області (з розкопок автора 2008 року).

Про що повідав «гірський козел» з розкопок кургану в Коцюбинчиках біля Гусятина на Тернопільщині.

Різниця у часі створення обидвох виробів – близько століття. Зважаючи на деяку схожість у передачі цієї, невідомої у нас, тварини можемо припустити, що в той час – у Передній Азії, Передкавказзі і у лісостепових районах сучасної України, могли бути випрацювані якісь схожі (спільні за своєю підосновою) іконографічні канони у зображенні певного виду, і ритуально важливих, живих істот.

Додам, що саме в цей час на території Західного Поділля, Покуття і Буковини (тобто, нинішні Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька і східні райони Львівської, областей) у похованнях військової аристократії цього часу, ніби раптово, з’являються десятки залізних (рідше, бронзових) панцирів лускатого типу передньоазійського зразка, а також кінська упряж, елементи озброєння, скляне різнокольорове намисто фінікійського походження (див. третє фото, намистини з того ж кургану в Коцюбинчиках біля Гусятина).

І, що не менш цікаво, разом з цими зразками озброєння – вироби із зображенням птахів, тварин, синкретичних істот (т.зв. грифо-баран та ін.) та елементи поховального обряду, які є цілком чужими для нашої території, але, які мають близькі відповідники у тогочасних культурах Середнього Придніпров’я, Передкавказзя і Передньої Азії.

Місця знахідок таких однотипних речей ніби «маркують» маршрути пересування тих військових підрозділів: від гір Загросу і Мідії (що по тамтой бік Кавказу) до північно-східного Прикарпаття (Поділля, Покуття, Буковина). Примітно, що схожих зображень гірських козлів на пам’ятках з теренів Центральної Європи (включно з Карпатським регіоном), досі не знайдено.