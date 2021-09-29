Битва розробників Murka vs KamaGames: чиї ігри обрати

За даними аналітичної компанії SuperData, обсяг світового ринку відеоігор у 2020 році зріс на 12% і досяг $26,6 млрд. При цьому все частіше для цифрових розваг люди обирають смартфони. Згідно з оцінками компанії Strategy Analytics, таким пристроєм володіє вже кожен другий мешканець планети.

Найчастіше для приємного проведення вільного часу користувачі обирають соціальні ігри, де вони можуть взаємодіяти з іншими користувачами з різних країн. Перші варіанти таких додатків з’явилися ще на початку 2000-х, а з поширенням смартфонів вони швидко стали популярними.На сьогодні в категорії представлені квести, карткові ігри, різні головоломки, 3D-екшени й навіть слоти.

Компаній, які займаються розробкою соціальних ігор, досить багато, але далеко не всі з них досягають успіху і випускають справді якісні додатки. Розглянемо, що можуть запропонувати гравцям два провідних розробника, KamaGames і Murka Games Limited, і чиї ігри варто обрати.

KamaGames

KamaGames Group заснована у 2010 році. Її штаб-квартира розташована в Дубліні (Ірландія), а офіси відчинені в Лондоні, Пекіні та Східній Європі. Компанія спеціалізується на розробці та просуванні захопливих і цікавих соціальних ігор для користувачів різного віку. Загалом вона обслуговує понад 120 млн гравців з різних країн світу.

Продукти просуваються компанією як безпосередньо, так і за допомогою мережі партнерів. Головним проєктом групи є гра Pokerist Texas Poker. Вона з’явилася у 2010 році й в різний час очолювала список найкасовіших додатків в AppStore в 101 країні, а також входила в найкращі 5 найприбутковіших додатків в Google Play в 45 країнах.

Інші популярні розроблення KamaGames Group:

Roulettist — емулятор європейської, французької та американської рулеток;

Blackjackist — блекджек з тривимірною графікою;

Baccarist — класична бакара;

Set Poker — трьохкартковий покер;

Vegas Slots — відеослоти з різними механізмами та сучасною графікою;

Vegas Craps — емулятор гри в кості.

Протягом 2016 і 2017 років KamaGames Group отримала нагороду Best Social Operator від EGR Operator Awards, а у 2019 році стала кращою в номінації Social Gaming Operator премії EGR North America Awards.

Компанія активно взаємодіє з іншими розробниками й видавцями, а також іншими організаціями з ігрової індустрії. У 2017 році KamaGames розпочала співпрацю з шоу Poker Night in America, яке транслюють на каналі CBS Sports. В її межах для телевізійної програми був розроблений окремий додаток, доступний для завантаження в Google Play та Apple App Store.

У 2018 році спільно з Yoozoo Games вона презентувала в Індії додаток Poker Champions. Фактично він являє собою адаптацію гри Pokerist під індійських користувачів. Зміни зачепили як графічну складову додатку, так і інші параметри. У ньому з’явилися деякі режими, які є значно більш звичними для гравців з Індії.

На сьогодні в KamaGames Group працює понад 250 осіб. Вона займається не лише розробкою власних продуктів, але і виданням соціальних ігор інших студій. У додатках компанії використовується власний генератор випадкових чисел, який пройшов перевірку в незалежній лабораторії iTech Labs.

Murka Games

Компанія Murka Games була створена у 2009 році. Її заснували українці Макс Поляков (Max Polyakov) і Антон Красний (Anton Krasnyy). Спочатку вона вибрала стратегію створення унікальних продуктів, заснованих на оригінальній ідеї. При цьому основним напрямком діяльності розробника стало розроблення слотів. Багато з них були перероблені, отримали захопливий сюжет і оригінальних персонажів.

Популярні додатки від компанії Murka Games:

слоти — Infinity Slots, ARK Slots, Slots Journey, Slots Era, Slots on Tour;

відеопокер — Scatter Hold’em Poker;

інші жанри — Solitaire Play, Wordelicius, Braindoku.

Всі ігри розробника відрізняються мінімальними системними вимогами, якісним інтерфейсом, відмінною графікою і чудовим звуковим оформленням. Вони вміють працювати не тільки в онлайн, але і в офлайн-режимі, а встановлення ПЗ не викликає у користувачів ніяких труднощів.

У 2019 Murka Games була визнана кращим оператором соціальних казино за версією експертів EGR, а ресурс E&K Gaming назвав її найінноваційнішою компанією у своїй сфері. В цей час Максим Поляков вирішив продати компанію. Покупцем став американський інвестиційний гігант Blackstone. Завдяки цій угоді розробники отримали нові ресурси для створення ще цікавіших продуктів.

На сьогодні компанія входить в 30 найбільших видавців відеоігор в регіоні EMEA (Європа, Африка і Близький Схід), а кількість співробітників в ній перевищує 800 осіб. Продукти Murka Games представлені в офіційних магазинах програмного забезпечення від Google, Apple і інших компаній, а також доступні в соціальній мережі Facebook.

Всього в ігор Murka Games налічується понад 25 мільйонів активних користувачів на різних платформах. Їх кількість постійно збільшується завдяки зростанню популярності продуктів, які вже існують, і виходу нових додатків. Новинки для своїх шанувальників компанія випускає декілька разів на рік.

Висновки

Додатки компанії KamaGames найбільше будуть цікаві шанувальникам карткових ігор. Особливо вони привабливі для покеристів. Її продукт Pokerist Texas Poker дуже відомий на ринках Європи, країн Азії, СНД. Він доступний не тільки в магазинах програмного забезпечення від Apple і Google, але і на різних платформах: Odnoklassniki.ru, Amazon Store, Windows Phone, Instant Games от Facebook, SMART TV, Samsung Galaxy Apps та Apple TV. У ньому користувачі можуть щодня отримувати безкоштовні фішки, брати участь в різних турнірах і активно спілкуватися.

Інші додатки KamaGames менш популярні, особливо це стосується відеослотів. Компанія не може похизуватися їх великою різноманітністю, хоча створені продукти дійсно досить якісні.

Продукти від Murka Games розраховані на ширшу аудиторію. В її асортименті присутні не лише класичні карткові ігри, а й численні тематичні слоти, а також головоломки. Кожен додаток компанії поєднує в собі цікаву сюжетну лінію, унікальних персонажів і сучасну тривимірну графіку. Причому зазвичай він являє собою не одну гру, а цілу колекцію. Наприклад, додаток зі слотами містить понад 100 варіантів автоматів.

Додатково Murka Games підготувала для гравців безліч подарунків, завдяки яким гра стає цікавішою. В її додатках доступні безкоштовні обертання барабанів, ризик-раунди та бонусні ігри. Вони не дадуть занудьгувати, і їх 100% можна рекомендувати всім шанувальникам азарту, які хочуть отримати задоволення як від ігрового процесу, так і від великих виграшів.