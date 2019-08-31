Професори і доценти з Тернополя отримали Почесні грамоти Кабінету Міністрів України

Згідно з витягом з протоколу №27 з засідання Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року, було прийнято рішення про нагородження працівників Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Почесними грамотами КабМіну за вагомий внесок у забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм.

Під час Конференції трудового колективу ТНМУ ректор вишу – професор Михайло Корда вручив високі відзнаки доценту кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Мирославу Домбровичу, завідувачу кафедри фармакології з клінічною фармакологією, професору Олександрі Олещук, доценту кафедри фармакології з клінічною фармакологією Оксані Шевчук, проректору з науково-педагогічної роботи, професору Аркадію Шульгаю.

Михайло Михайлович подякував нагородженим за вагомий внесок у розвиток університету та української освіти і науки загалом. Ректор Тернопільського медичного університету побажав їм у майбутньому нових досягнень і звершень.

Прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.