Який міський голова Тернопільщини дбає про творчих дітей

За пропозицією міського голови Чорткова, щомісячну плату за навчання у музичній школі міста знижено.

В четвер, 29 серпня, відбулося засідання виконавчого комітету, яке провів міський голова Володимир Шматько. Перед початком всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв, які полягли в російсько-українській війні.

Одним із питань порядку денного було внесення змін до рішення виконкому від 14 серпня 2019 року «Про погодження розміру щомісячної плати за навчання у музичній школі на 2019-2020 н.р.».

Володимир Петрович запропонував знизити щомісячну плату за навчання у міській музичній школі, адже це збільшить кількість вихованців. Такий крок ніяк не вплине на заробітну плату працівників закладу.

Минуле рішення, зокрема, передбачало створення на базі музичної школи класів циркового та хореографічного мистецтва. Дискусії, які виникли на цю тему спонукали членів виконкому відмінити створення вищезгаданих гуртків. Проте міська влада зацікавлена у появі нових та пізнавальних позашкільних занять. Тому не виключено, що найближчим часом вони будуть створені.