Програма “Доступні ліки” розширюється: 85 нових препаратів
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував розширення програми “Доступні ліки”, в результаті якого до переліку додано 85 нових препаратів. Зміни вступають в силу з 30 вересня 2025 року.
85 нових препаратів для різних категорій пацієнтів
Згідно з повідомленням Ляшка, нові препарати призначені для лікування широкого спектра захворювань:
-
3 препарати для вагітних і породіль,
-
6 препаратів для лікування захворювань щитоподібної залози,
-
8 засобів для лікування глаукоми,
-
5 препаратів для лікування дитячих хвороб,
-
61 ліки для лікування серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.
Це розширення дає можливість ще більшій кількості пацієнтів отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою.
Зростання доступних лікарських засобів
Загалом програма “Доступні ліки” налічує понад 700 найменувань, серед яких 595 лікарських засобів, 38 інсулінових препаратів, 30 комбінованих ліків та 42 види тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.
План на майбутнє
Глава МОЗ підкреслив, що оновлення програми є важливою складовою Програми дій уряду України, метою якої є підвищення доступності медичних послуг для українців. З 1 липня 2025 року кожна аптека в Україні повинна буде відпускати препарати за програмою “Доступні ліки”.
Як отримати ліки
У разі проблем з отриманням ліків за електронним рецептом, пацієнти можуть звертатися до:
-
Гарячої лінії МОЗ — 0800 505 201, якщо аптека не має договору з НСЗУ.
-
Контакт-центру НСЗУ — 16-77, якщо аптека має договір, але не відпускає ліки за е-рецептом.
Про програму “Доступні ліки”
Програма “Доступні ліки” була запущена в Україні в 2019 році, дозволяючи пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом II типу отримувати необхідні медикаменти безкоштовно або з незначною доплатою. З 1 жовтня 2021 року програма була розширена і на препарати для лікування психічних захворювань.
Зараз пацієнти можуть отримати ліки за електронним рецептом у будь-якій аптеці, яка має договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
Статистика програми
Програма “Доступні ліки” успішно функціонує вже більше п’яти років. З її допомогою скористалися понад 5 мільйонів українців, а до програми підключено понад 15 тисяч аптек. За даними уряду, у 2025 році на програму виділено 6,6 млрд гривень.