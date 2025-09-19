Програма “Доступні ліки” розширюється: 85 нових препаратів

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував розширення програми “Доступні ліки”, в результаті якого до переліку додано 85 нових препаратів. Зміни вступають в силу з 30 вересня 2025 року.

85 нових препаратів для різних категорій пацієнтів

Згідно з повідомленням Ляшка, нові препарати призначені для лікування широкого спектра захворювань:

3 препарати для вагітних і породіль,

6 препаратів для лікування захворювань щитоподібної залози,

8 засобів для лікування глаукоми,

5 препаратів для лікування дитячих хвороб,

61 ліки для лікування серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.

Це розширення дає можливість ще більшій кількості пацієнтів отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою.

Зростання доступних лікарських засобів

Загалом програма “Доступні ліки” налічує понад 700 найменувань, серед яких 595 лікарських засобів, 38 інсулінових препаратів, 30 комбінованих ліків та 42 види тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.

План на майбутнє

Глава МОЗ підкреслив, що оновлення програми є важливою складовою Програми дій уряду України, метою якої є підвищення доступності медичних послуг для українців. З 1 липня 2025 року кожна аптека в Україні повинна буде відпускати препарати за програмою “Доступні ліки”.

Як отримати ліки

У разі проблем з отриманням ліків за електронним рецептом, пацієнти можуть звертатися до:

Гарячої лінії МОЗ — 0800 505 201, якщо аптека не має договору з НСЗУ.

Контакт-центру НСЗУ — 16-77, якщо аптека має договір, але не відпускає ліки за е-рецептом.

Про програму “Доступні ліки”

Програма “Доступні ліки” була запущена в Україні в 2019 році, дозволяючи пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом II типу отримувати необхідні медикаменти безкоштовно або з незначною доплатою. З 1 жовтня 2021 року програма була розширена і на препарати для лікування психічних захворювань.

Зараз пацієнти можуть отримати ліки за електронним рецептом у будь-якій аптеці, яка має договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Статистика програми

Програма “Доступні ліки” успішно функціонує вже більше п’яти років. З її допомогою скористалися понад 5 мільйонів українців, а до програми підключено понад 15 тисяч аптек. За даними уряду, у 2025 році на програму виділено 6,6 млрд гривень.