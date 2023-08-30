“Ваша донька потрапила у ДТП”: шахраї видурили у пенсіонерки з Тернополя 15 тисяч гривень

Жінку обдурили за поширеною схемою «ваша донька потрапила у ДТП, потрібні гроші на операцію». У результаті потерпіла передала незнайомому чоловіку 15 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошима 85-річної жительки обласного центру.

Як з’ясувалося, до потерпілої на стаціонарний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилася лікаркою, та повідомила, що донька пенсіонерки потрапила у ДТП. Відтак сказала, що їй терміново потрібно передати гроші на операцію. Порадила пенсіонерці не зволікати, а шукати кошти.

Через пів години до квартири тернополянки прийшов невідомий чоловік. Незнайомець представився колегою по роботі її доньки і сказав, що він прийшов за грошима. Жінка віддала йому 15 тисяч гривень. Те, що пенсіонерка потрапила у пастку аферистів, з’ясувалося після того, як до неї прийшла в гості внучка. Як виявилося, донька пенсіонерки не потрапляла в жодну ДТП.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре застерігають жителів області не довіряти незнайомцям. Ретельно перевіряйте усю інформацію. Насамперед, зв’яжіться з родичем, який нібито потрапив у біду та дізнайтеся, чи з ним все гаразд. Обов’язково попередьте своїх батьків, рідних, сусідів, особливо літнього віку, про такі види шахрайства та застережіть не спілкуватися з незнайомцями, особливо, коли йдеться про гроші.