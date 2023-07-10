Звернулися у МОН: батьки просять залишити на посаді директора Тернопільської гімназії Анатолія Крижанівського

Батьки Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка просять мерію, ТОВА та МОН залишити на посаді директора закладу – багаторічного керівника Анатолія Крижанівського.

Відповідний лист підписали представники батьківського комітету гімназії сьогодні, 10 липня.

“Ми, батьки учнів Тернопільської Української гімназії імені І.Я.Франка виступаємо за те, щоб керівником Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім.І.Франка призначити Крижанівського Анатолія Васильовича, який очолював Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка з 2007 року та вивів заклад освіти на 1-ше місце серед шкіл Тернополя за підсумками ЗНО 2021 року (заклад увійшов у топ-100 закладів України), – йдеться у листі. – Гімназисти завдяки чітко сформованій дирекцією стратегії розвитку закладу виховуються інтелектуальною елітою нації, здобувають перші місця на всеукраїнській олімпіадах та конкурсах, є стипендіатами міської ради та показують високі результати у ЗНО. ТУГ забезпечує надзвичайно високу якість освіти, що базується на європейських стандартах, бере потужну участь у формуванні відповідальних, національно свідомих особистостей, приділяє велику увагу розвитку патріотичних громадян України, що є вкрай важливим на сьогоднішній день. Цінностями закладу за роки керівництва Анатолія Васильовича стала духовність, висока моральність гімназистів, усвідомлений активний патріотизм. Наших дітей навчають толерантності, партнерству, довірі, відкритості та готовності до діалогу, заохочуються творчість, вміння мати свою точку зору та активно відстоювати її. За час керівництва Крижанівського у закладі було проведено капітальний ремонт будівлі, фасаду, зроблено внутрішній дворик та нещодавно відкрито пам’ятний мурал, створення якого було ініційовано батьками гімназистів та приурочено до 125-річчя з дня заснування Гімназії. Ми, батьки учнів Тернопільської Української гімназії імені І.Я. Франка, просимо не змінювати на посаді Крижанівського Анатолія Васильовича та готові колективно відстоювати інтереси наших дітей у відповідних інстанціях, масово звертатись до ЗМІ, депутатів усіх рівнів, міністерство освіти та науки. Закликаємо Вас не руйнувати майбутнє наших дітей-гімназистів, а навпаки, приймаючи до уваги наше звернення, зробити свій посильний внесок у формування інтелектуальної еліти нації та, як наслідок, процвітаюче майбутнє України”.

Даний лист підписали 30 батьків, які є представниками батьківського комітету.

Передувало цій ситуації – об’єднання Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка та Тернопільського технічного ліцею в один заклад – академічний ліцей «Українська гімназія» імені Івана Франка Тернопільської міської ради.

Відповідне рішення про об’єднання прийняли депупати Тернопільської міської ради 9 червня.

Батьки учнів гімназії впевнені, об’єднання закладів було зроблено спеціально з єдиною метою, щоб усунути з посади діючого керівника Анатолія Крижанівського.

“Хочу написати по-поганому про «справедливий» конкурс на посаду директора в результаті реорганізації гімназії і ліцею. Змовчати не сила, коли одні засипають нас ракетами, а інші – корупцією на місцях. Не сила мовчати, бо мої діти вчаться саме в гімназії, не можу мовчати, бо ніяких обговорень з батьками школи і педагогічним колективом та представниками влади щодо знищення закладу не було, – пише мама Лілія Тиньо. – Розумію, що це питання може здатися для когось неважливе, пустячкове, на фоні всіх подій – мізерне. Але цей випадок красномовно показує, якщо у тернопільській владі «патріотів» хтось щось захоче прибрати до своїх рук ще й в час війни – легко. Комусь дуже захотілось стати керівником гімназії замість Анатолія Васильовича. Законних підстав, щоб його усунути не було, тому учасники садо-мазо альянсу, які не можуть сказати ні Сергій Надал, придумали сотворити реорганізацію двох шкіл. Ціль реорганізації в даному випадку заяложено банальна – переобрання неугодного директора. Схема стара і не перша в Тернополі”.

За словами батьків, під час реорганізації закладу міський голова пообіцяв їм, що Анатолій Крижанівський залишиться на посаді з приставкою в.о., але так не сталося.

14 червня на порталі ТМР з’явилося оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка Тернопільської міської ради.

Минулого тижня, 4 липня, о 15.00 в актовій залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради відбувся І етап конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім.І.Франка Тернопільської міської ради.

Претендентів на посаду гімназії було двоє – Маланчук Ірина Йосипівна, заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області та Федоруц Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, заступник директора ЗОШ №4 з виховної роботи, вчитель географії, основ дослідного пошуку.

Переможця буде оголошено під час другого етапу конкурсу, який відбудеться у четвер, 13 липня.

“Було двоє кандидатів на посаду керівника новоствореної школи в результаті злиття? аж два. Ні з гімназії ні з ліцею представників педагогічного колективу на конкурсі не було, – відзначила мама Лілія Тиньо. – Як раз через це дуже сумно, сумно від того що хтось з цих двох може замінити Анатолія Васильовича”.

Відтак, батьки підготували відповідні листи у міську раду Тернополя, МОН та ТОВА, щоб скасувати конкурс та залишити на посаді колишнього директора Анатолія Крижанівського.

“Анатолій Васильович не подавав своєї кандидатури, бо міський голова запевнив нас, що він і так залишиться на посаді, просто з приставкою в.о., терміном на два роки точно, – наголосили батьки. – Ми повірили, але так не сталося, тому зараз ми підготували листи. У мерію ми лист ще не занесли, адже Сергій Віталійович до середи у відпустці. Цей лист потрапить не до нього, якщо ми принесемо сьогодні, тому ми плануємо подати лист у середу 12 липня. Ми хочемо, щоб конкурс скасували, а на посаді залишили Анатолія Крижанівського”.

У мерії нам підтвердили, що поки що такого звернення у Тернопільську міську раду не надходило.

“Щодо звернення, коли воно надійде, буде надана відповідь відповідно до чинного законодавства. Щодо суті питання, призначення керівників закладів освіти проводиться виключно на конкурсній основі. Діючі керівники були проінформовані про можливість подавати свої кандидатури, як і можуть подавати кандидатури бажаючі особи, що відповідають вимогам. Уся інформація є тут“, – відповіли у ТМР.



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