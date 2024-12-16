Бучацькі рятувальники провели на пенсію свого начальника

14 грудня був особливим днем для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області – тут проводжали на заслужений відпочинок начальника, полковником служби цивільного захисту Ігоря Михайлюка, який присвятив службі 36 років свого життя. Його відданість справі та колективу стала прикладом для багатьох, адже не кожен може гордо завершити службу, залишивши після себе повагу, вдячність і добру пам’ять.

У рятувальників є унікальна традиція – проводжати своїх колег на пенсію водою. Це не просто символічний жест. Для тих, хто роками боровся з вогнем і рятував людей, вода – це щось більше. Це символ оновлення, очищення і прощання з небезпеками, які стали частиною їхнього життя. Тож біля пожежної частини Ігоря облили водою – як знак вдячності, поваги та побажання нових, мирних починань.

Родинна справа Ігоря Михайлюка продовжується – його син теж обрав шлях рятувальника. Це не лише про професію, а й про спадок, який залишає ця сім’я: сміливість, гідність і бажання допомагати людям.

Проводи пенсіонера зворушили колег і стали нагадуванням про те, що служба – це не просто робота, а спосіб життя. Колектив щиро подякував Ігорю за роки служби, міцне плече підтримки та вірність обов’язку.