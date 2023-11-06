Провели 21 обшук на території чотирьох областей, – Сергій Зюбаненко розповів про горе-бізнесменів, які працювали на Тернопільщині

Маємо парадоксальну ситуацію, горе-бізнесмени, вочевидь думаючи, що на території Тернопільщини закінчилася операція «Акциз», активізували незаконне виробництво цигарок в промислових масштабах. Про це розповів начальник Національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Під час спецоперації поліцейські вилучили три тонни висушеного та подрібненого тютюну, лінію з кустарного виробництва цигарок, станки для подрібнення та ферментації тютюну, а також готову продукцію. Загальна вартість вилученого становить понад півтора мільйона гривень, – повідомляє головний поліцейський.

Організували незаконний бізнес двоє братів – уродженців Коломийського району Івано-Франківської області. Допомагали їм п’ятеро осіб з Тернопільської та Чернівецької областей. У кожного учасника злочинної групи були чітко розподілені ролі та обов’язки.

У чотирьох областях працювали підпільні цехи. Готову продукцію підприємці реалізовували на території всієї України, а замовлення приймали через соціальні мережі.

Крапку в нелегальному бізнесі поставили працівники поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Правоохоронці провели одночасно 21 обшук на території Тернопільської, Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Операція акциз в Тернопільській області буде постійно діюча, – обіцяє Сергій Зюбаненко.