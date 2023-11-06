У Тернополі дитячу лікарню приєднають до міської лікарні №2

3 листопада на черговому засіданні сесії міської ради прийнято рішення про реорганізацію комунальних некомерційних медичних підприємств Тернополя. Рішення прийнято, враховуючи відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я, який передбачає створення у Тернополі двох кластерних лікарень, та розпорядження обласної військової адміністрації, – повідомляють у міській раді.

Згідно з рішенням, шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» у місті реорганізують Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Функції КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» в частині первинної медичної допомоги перейдуть КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Тобто усі амбулаторії, дитячі поліклініки належатимуть до центру медико-санітарної допомоги. Усі лікувальні функції, підрозділи та відділення передано до лікарні №2.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, усі робочі місця медичних працівників та лікувальні відділення, які надають медичні послуги, будуть збережені.