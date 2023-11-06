Збільшення хворих на гепатит А на Тернопільщині не спостерігається



Результати обстежень контактних осіб, з хворою на гепатит А особою, – негативні.



За попередніми результатами епідеміологічного розслідування, людина, яка підозрюється, як джерело інфекції, прибула до нас з іншої області.



Однак фахівці пов’язують її захворювання з перебуванням у несприятливих санітарно-гігієнічних побутових умовах, а не з інфікуванням від інших людей.



В громаді, де проживає особа, тривають посилені протиепідемічні заходи.



Лікарі додають, що інфікуватися збудником гепатиту А можна через забруднену воду, харчі, якщо не дотримані технології приготування чи умови зберігання їжі або якщо готує людина, котра хворіє без симптомів і не знає про це.

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