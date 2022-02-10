У Тернополі жінка викрала банківську картку знайомого і витратила більше 2 тис грн

Затримали 30-річну жінку з Тернополя, яка викрала гроші і документи у знайомого чоловіка.

Він, виявивши крадіжку, звернувся до поліції. З’ясувалося, зловмисниця вже раніше була судима за майнові злочини, інформують в ГУНП. Вона відпочивала в одній компанії з заявником. Скориставшись моментом, жінка непомітно викрала у нього з куртки гаманець.

Допоки її розшукували, вже встигла витратити 2500 грн у магазинах, розраховувавшись банківською карткою.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правоохоронці також перевіряють причетність жінки до вчинення інших злочинів.