Проєкт ТНМУ «Ментори»: Ілля Францев навчить вірити в себе

Менторство у Тернопільському національному медичному університеті – це програма розвитку лідерського й професійного потенціалу для першокурсників і наставників через спілкування та співпрацю.

Ні для кого вже не секрет, що практика наставництва діє по всьому світу в різних форматах та дає хороший результат, одна з цілей такої співпраці – допомога у студентській соціалізації та покращення навчальних показників студента. Сьогодні ми запитаємо в Іллі Францева, ментора, студента 4 курсу медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, чи відразу вдається знайти спільну мову з першокурсниками, з якими проблемами зіштовхується, чи прислухаються до нього підопічні?

Життєве кредо: Пам’ятай, що ти людина (Василь Симоненко)

Ілля, що спонукало вас стати ментором?

– Зацікавленість у цьому напрямку самореалізації, бажання знайти нових друзів, допомогти першокурсникам з адаптацією до нового життя, зміцнити їхню цікавість до медицини. Можливо, зможу підказати студентам, у яких проєктах ТНМУ можна себе реалізувати в майбутньому, а це і волонтерство, і конгрес молодих вчених, і театральна студія, а також хор нашого університету, порадити щодо предметів і викладачів.

Чим ви ділитеся зі студентами? Що розказуєте та чого навчаєте першокурсників?

– Я був приємно здивований розмовами зі студентами – вони вже дорослі, свідомі люди, з бажанням вчитися та розвиватися. Початківці ж завше потребують уваги, бо є величезна кількість факторів, які можуть сприяти чи заважати їм стати хорошими лікарями, зростати в культурному та соціальному плані, набути якісних навичок спілкування, адаптуватися у виші та суспільстві.

З якими проблемами до вас звертаються студенти та чи завжди вдається їм допомогти?

– Щодо навчання, то даю поради, з яких джерел краще готуватися до занять, допомагав зрозуміти та освоїти специфіку дистанційного навчання на платформі Microsoft Teams, ділився досвідом щодо складання сесії онлайн. Буває, що запитують про студентський парламент та як туди потрапити. Приємно чути такі питання, адже розумію, що люди активні й з ними цікаво співпрацювати.

У якому форматі спілкуєтеся з підопічними під час карантину?

– Я приєднаний до їхньої бесіди в телеграмі, там відповідаю на запитання студентів, інколи розповідаю смішні випадки зі свого навчання. Тішуся, бо вдалося раз зустрітися з групою вживу, познайомитися ближче, дізнатися більше один про одного, звичайно, з дотриманням усіх карантинних норм.

Чи могли б щось порадити студентам, залученим у проєкті?

– Не втрачайте жодної можливості, беріть участь у всіх цікавих для вас подіях, зараз стільки заходів відбувається. Світ переходить у онлайн режим, то ж, сьогодні ми вільно можемо послухати конференції нашого університету, доєднатися до наукових форумів з різних міст і країн, пройти онлайн курси чи навчання, головне – вірити в себе та братися за роботу!

Журналіст ТНМУ Соломія Гнатишин. Світлини Іллі Францева.