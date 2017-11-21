Завтра в Тернополі відкриють меморіальну дошку загиблому захиснику Юрію Наливайчуку

Завтра, 21 листопада, о 13:30 у Тернопільському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-економічний ліцей № 9 ім. І. Блажкевич» відкриють дошку пам`яті загиблому військовому Юрію Наливайчуку. Навчальний заклад розташований за адресою: вул. Макаренка, 1а.

Юрій Богданович Наливайчук народився 15 вересня 1977 р. у Тернополі. Загинув 1 лютого 2015 р. поблизу с. Преображенка Херсонської області як український військовий 6-го окремого мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади (раніше 6-й БТО Тернопільської області «Збруч»). Тоді вибухнув склад боєприпасів на території старої ферми в польовому таборі ЗСУ.

Поховали Юрія Наливайчука на міському кладовищі біля с. Підгороднього 6 лютого 2015 року. У нього залишилися дружина та маленька донька.