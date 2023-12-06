Вперше за 191 рік лунає українська молитва у Миколаївському соборі міста Кременець! Адже саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами і саме сьогодні 6 грудня 2023 року відбувається перше українське богослужіння до свята св. Миколая та лунає молитва за українських воїнів у День Збройних сил України!

Нагадаємо, 05 грудня 2023 року Верховний суд підтвердив постанову Західного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2023 року, яким в свою чергу було залишено в силі рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня 2023 року. Тоді суд зобов’язав релігійну громаду «Парафія Святителя Миколая» повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть загальною площею 1 756,0 кв м, що в Кременці, Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Фото, відео Василь Ільчишин