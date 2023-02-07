Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів – до 18 травня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 7 лютого.

Продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації було підтримано конституційною більшістю голосів.

Законопроект про воєнний стан підтримали 348 нардепів, про мобілізацію – 344.

“Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 р. №58 Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні… Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 р. №59 Про продовження терміну проведення загальної мобілізації”, – йдеться у документах.

Закони будуть негайно оприлюднені у ЗМІ та набудуть чинності з дня опублікування.